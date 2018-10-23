«Сохранить дом не представляется возможным»: жильцов, чьи квартиры снесут ради филармонии, поставили перед фактом (ДОКУМЕНТ)

В случае возведения нового здания Свердловской филармонии сохранение жилого дома по адресу: ул. Карла Либкнехта, 40, невозможно. Такое заключение вынес и. о. главного архитектора Екатеринбурга Андрей Молоков по итогам общественных обсуждений, которые завершились вчера, 22 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заключение опубликовано на официальном портале администрации Екатеринбурга. В нем изложены предложения от горожан и ответ от специалистов мэрии. По мнению чиновников, согласие жильцов дома № 40 на его снос не требуется. На замечание «Разработка проектов началась без согласования с жильцами дома № 40 по ул. Карла Либкнехта» чиновники ответили: «В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным органом по инициативе такого органа или по предложению юридических и физических лиц о подготовке документации по планировке территории. Согласование решения о подготовке документации по планировке территории с иными лицами не предусмотрено».

На замечание, что вынесение этих проектов на общественное обсуждение грубо нарушает конституционные права жильцов, последовал ответ: «Документация подготовлена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ». В резюме, подписанным Андреем Молоковым, говорится: «Учет поступивших от участников общественных обсуждений предложений о сохранении жилого дома по адресу ул. Карла Либкнехта, 40, не представляется возможным в случае реализации проекта».

Каким образом будет решаться вопрос с жильцами, на сегодняшний день непонятно. В пресс-службе администрации Екатеринбурга корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что это вопрос областного минстроя, а в минстрое пока получить комментарий не удалось.

Один из вариантов проекта нового зала филармонии на месте жилого дома

Напомним, в настоящее время в доме проживают 42 человека. Как рассказал «Новому Дню» один из собственников квартир в здании Антон Шелков, никто из чиновников до сих пор не назначал встреч с жителями, им так и не объяснили, почему у них не спросили, хотят ли они переезжать в другое место, равно как и не предложили вариантов расселения. «Мы обращались в областную прокуратуру, в администрацию города, к президенту. Попытались обратиться к губернатору области, но на сегодняшний день встреч никаких не состоялось. Только из СМИ мы узнали, что рассматривается проект плана строительства на месте нашего дома. Земля в собственности под домом, мы ее владельцы, но во всех проектах строительства нового зала филармонии предполагается снос», – сказал он.

Екатеринбург, служба информации

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