Репутация или кошелёк? Жильцы дома, который хотят снести ради филармонии, написали письмо в бюро Захи Хадид

Жители пятиэтажки на улице Карла Либкнехта, 40, которую хотят снести ради строительства нового концертного зала филармонии, написали письмо в бюро Захи Хадид – архитекторам, которые разработали проект здания.

Собственники квартир в доме хотят воззвать к этичности авторов проекта, если вопрос с расселением многоквартирника не будет решён. Правда, пока обращение не отправлено, передаёт «Новый День». «Все зависит от собственников. Текст будет отослан и опубликован – если они примут это решение. Но пока есть шанс для них – получить гарантии выплаты 2-3 стоимости квартир. Они вправе решать, что им лучше: портить репутацию проекта на международном уровне или же получить хорошие деньги», – пишет в группе «Карла Либкнехта, 40» в фейсбуке юрист Анна Чернышева.

По её словам, при негативном для собственников сценарии письмо будет направлено и в Королевский институт британских архитекторов.

При этом надо отметить, что вряд ли воззвания к британским архитекторам будут эффективны. В аналогичной ситуации со строительством Центра имени Гейдара Алиева в Баку и сносом ради проекта старых зданий письма в бюро Захи Хадид не помогли. Власти все равно осуществили задуманное, несмотря на протесты горожан.

Екатеринбург, Елена Сычева

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