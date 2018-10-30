«О честной игре речь не идет?» – открытое письмо жильцов дома у филармонии

Жильцы дома на Карла Либкнехта, 40, который хотят снести ради строительства филармонии, пытаются заставить чиновников разговаривать с ними. Горожане написали открытое письмо, в котором требуют объяснить, по какому закону будут забирать участок, почему их мнения никто не спрашивает и кто будет проводить выкуп. Отдельные вопросы адресованы директору филармонии Александру Колотурскому: считает ли он допустимым неуважительный тон беседы с гражданами.

«Мы пришли к выводу, что если против нас не будет вестись нечестная игра, то единственным способом добиться сноса дома является выкуп квартир у собственников по цене, которую они сочтут для себя приемлемой, – если собственники вообще согласятся продавать квартиры. Однако действия и высказывания представителей власти и представителей филармонии заставляют нас думать о том, что о честной игре речь не идет», – указывают авторы довольно эмоционального письма, которое опубликовано в фейсбуке.

«Мы просим дать однозначный ответ: выкуп планируется производить путем свободной договоренности или через изъятие земельного участка? Что Вы намерены предпринять в случае, если собственники не согласятся продавать свои квартиры?» – спрашивают активисты в обращении к минстрою. «Судьба сада им. Вайнера была намеренно исключена из предмета обсуждения, проведенного администрацией, чтобы лишить всех желающих жителей города Екатеринбурга выразить свое мнение по судьбе сада (как территории общего доступа) и ограничить число участников лишь собственниками квартир в нашем доме?» – спрашивают активисты у администрации города.

Вопрос к директору филармонии носит в принципе только эмоциональный характер. Жильцы дома припомнили, что на общественной дискуссии член совета попечителей фонда поддержки Уральского филармонического академического оркестра Андрей Бриль интересовался, что жильцы дома сделали для города и сравнил Колотурского с Гулливером, которому мешают лилипуты. «Вы считаете этичным и допустимым пренебрежительный и неуважительный тон в общении с собственниками дома и противниками проекта?» – задаются вопросом общественники. Полный текст открытого письма вы можете прочитать здесь. Добавим, авторы обращения не прописали отправителя ни в шапке письма, ни в теме.

До этого жильцы дома написали обращение в бюро Захи Хадид – архитекторам, которые разработали проект здания филармонии. Но не отправили. «Все зависит от собственников. Текст будет отослан и опубликован – если они примут это решение. Но пока есть шанс для них – получить гарантии выплаты 2-3 стоимости квартир. Они вправе решать, что им лучше: портить репутацию проекта на международном уровне или же получить хорошие деньги», – комментировала в группе «Карла Либкнехта, 40» в фейсбуке юрист Анна Чернышева.

Екатеринбург, служба информации

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