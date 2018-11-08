В прокуратуре усомнились в законности слушаний по поводу сноса дома возле филармонии

Свердловская прокуратура заявила, что проведет проверку по поводу возможного предстоящего сноса жилого дома на улице Карла Либкнехта, 40, в Екатеринбурге. Напомним, здание хотят расселить и разрушить, чтобы освободить место под строительство нового зала свердловской филармонии. При этом с жильцами пятиэтажки местные власти до сих пор не вышли на контакт ‒ у них не только не спрашивали мнения по поводу возможного переезда, но даже не предлагали вариантов выкупа жилья.

В прокуратуре объяснили, что сейчас сотрудники ведомства запросили документы, чтобы оценить действия должностных лиц органов власти и филармонии. В частности, прокуратуру интересует законность проведения обследования технического состояния дома, на которое было потрачено полмиллиона рублей. Кроме того, надзорное ведомство проверит достоверность итогов города общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории в границах улиц Клары Цеткин – Тургенева – Первомайской – Карла Либкнехта. Их, напомним, проводила мэрия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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