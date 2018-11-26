Автор резонансного проекта нового зала филармонии выступит с лекцией в Екатеринбурге

В Екатеринбург приедет известный британский архитектор Кристос Пассас из бюро Zaha Hadid Architects, участвовавший в разработке проекта нового зала свердловской филармонии.

Кристос Пассас примет участие в V Международном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Как рассказали РИА «Новый День» организаторы форума, совместно с Захой Хадид архитектор принимал участие в проектах музея современного искусства Lois Richard Rosenthal Center for Contemporary Art в Цинциннати (США), моста шейха Заеда (Sheikh Zayed Bridge) в столице Объединенных Арабских Эмиратов и Музея MAXXI в Риме (Италия). В настоящее время Кристос Пассас преподает проектирование и градостроительство в Архитектурной ассоциации Лондона.

Напомним, проект строительства нового здания филармонии в Екатеринбурге уже успел вызвать серьезный общественный резонанс: из-за него планируют снести расположенный рядом с филармонией жилой дом по адресу Карла Либкнехта, 40. При этом с жильцами пятиэтажки местные власти до сих пор не вышли на контакт ‒ у них не только не спрашивали мнения по поводу возможного переезда, но даже не предлагали вариантов выкупа жилья.

Екатеринбург, служба информации

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