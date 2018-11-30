Жильцы приговоренного к сносу дома опубликовали письмо в бюро Захи Хадид (ДОКУМЕНТ)

Жители дома № 40 по улице Карла Либкнехта, который хотят снести ради строительства нового здания филармонии, решили все же опубликовать свое письмо в адрес архитектурного бюро Захи Хадид, которое выиграло в конкурсе на лучший проект культурного учреждения.

В письме жильцы дома подробно объясняют архитекторам, почему они «просят поддержки Архитектурного Бюро «Заха Хадид» в вопросе переноса размещения строительства нового зала Свердловской Государственной Филармонии в городе Екатеринбурге в иное место, где не будут грубо нарушаться права человека и права частной собственности». Екатеринбуржцы указывают на нарушение своих прав как собственников, а также на то, что проект поглотит часть сада Вайнера, что ухудшит экологическую ситуацию в городе. Свое письмо они завершают следующими словами: «Как однажды сказала Заха Хадид: «Образование, жильё и больницы – это самое важное для общества». Поэтому давайте вместе воспрепятствуем тому, чтобы ее имя ассоциировалось с «храмом искусства, строящимся на крови» в Екатеринбурге (из-за нарушения прав человека и прав частной собственности в связи с предлагаемым в настоящее время местоположением проекта рядом с существующим зданием Свердловской филармонии, предусматривающем снос частной собственности и сокращение природоохранной зоны)».

Напомним, о том, что письмо было написано, «Новый День» сообщал еще месяц назад. Собственники квартир не публиковали его в СМИ в надежде, что архитекторы все же пойдут им навстречу, но им так никто и не ответил. В то же время проектный директор бюро «Заха Хадид» Кристос Пассос заявил каналу ЕТВ, что в техзадании, которое они получили от заказчика, никакого жилого дома на площадке не было. Впрочем, сложно было бы ожидать, что воззвания к британским архитекторам будут эффективны. В аналогичной ситуации со строительством Центра имени Гейдара Алиева в Баку и сносом ради проекта старых зданий письма в бюро Захи Хадид не помогли. Власти все равно осуществили задуманное, несмотря на протесты горожан. Добавим, что уже на следующей неделе Кристос Пассос прибудет в Екатеринбург для участия в форуме высотного строительства «Forum 100+».

Екатеринбург, служба информации

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