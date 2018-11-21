Глава Минкульта РФ поддержал строительство нового зала филармонии, ради которого снесут жилой дом

Министр культуры РФ Владимир Мединский во время вчерашнего визита в Екатеринбург сделал заявление относительно строительства нового концертного зала Свердловской филармонии. Сейчас на этом месте находится пятиэтажный жилой дом. Власти планируют снести его, несмотря на протесты жильцов.

Как сообщает департамент информационной политики, Мединский в ходе встречи с первым замгубернатора Алексеем Орловым назвал проект концертного зала «крайне амбициозным и исключительно ярким». «Если удастся его реализовать, я думаю, что это будет один из самых выдающихся филармонических комплексов в мире. Но, безусловно, впереди большая работа, при этом Министерство культуры будет этот проект всячески поддерживать», – высказался федеральный министр. Также он пообещал найти федеральные деньги на проект «Эрмитаж-Урал».

Добавим, что на встрече с Мединским также присутствовали уральский сенатор РФ Эдуард Россель, министр культуры региона Светлана Учайкина и вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко.

Ранее жильцы приговоренного к сносу дома на Карла Либкнехта, 40, попытались заставить чиновников разговаривать с ними. Горожане написали открытое письмо, в котором требуют объяснить, по какому закону будут забирать участок, почему их мнения никто не спрашивает, и кто будет проводить выкуп. Свердловская прокуратура заявила, что проведет проверку по поводу возможного предстоящего сноса жилого дома.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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