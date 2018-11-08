Мэрия Екатеринбурга вновь ищет подрядчика для строительства уральского филиала Эрмитажа

Администрация Екатеринбурга в третий раз объявила тендер на строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж Урал». Заявки принимаются до 26 ноября, а проведение аукциона предполагается 29 ноября. Условия муниципального контракта остаются те же: подрядчик должен разработать проект и реконструировать здание бывшей типографии «Гранит», где сейчас располагается музей ИЗО. Кроме того, победитель конкурса будет обязан провести археологические раскопки на месте строительной площадки. Стоимость работ не изменилась – 217,2 миллиона рублей.

Напомним, уральский филиал Эрмитажа на базе ЕМИИ предполагается разместить в двух зданиях: культурно-просветительский центр на Вайнера, 11 и фондохранилища на Вайнера,16. Начало проекту было положено в 2014 году, но деньги на строительство появились только к концу 2017 года. Мэрия с большим трудом нашла подрядчика для фондохранилища – на тендер стоимостью 290 миллионов рублей заявилась единственная компания «Гранд-строй». Конкурс на строительство культурно-просветительского центра дважды проваливался из-за отсутствия участников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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