Бурков велел открыть «Эрмитаж-Сибирь» на год раньше. «Эрмитаж-Урал» все еще ищет подрядчика

Бывший лидер свердловских «эсеров», а ныне губернатор Омской области Александр Бурков перенес на год раньше открытие нового корпуса омского музея имени Михаила Врубеля с центром «Эрмитаж-Сибирь».

Как сообщает портал омского областного правительства, накануне Бурков посетил строительную площадку и лично проверил ход работ. «Если изначально в планах открытие центра «Эрмитаж-Сибирь» планировалось на начало 2020 года, то сейчас, с учётом проведения в Омске Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, нужно будет сделать это к осени (2019-го)», – заявил Бурков. В пресс-службе правительства добавляют, что дата окончания реконструкции здания переносилась не один раз, также как один другого сменяли подрядчики строительства. Год назад губернатор Бурков взял проект на личный контроль, сумел заручиться поддержкой федерального Министерства культуры, возобновить финансирование объекта и продолжить его реконструкцию.

К сожалению, гораздо печальнее обстоит дело со строительством центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Напомним, в сентябре 2014 года соглашение о его создании подписали директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Планировалось, что центр откроется в 2016 году, но деньги на строительство появились только к концу 2017 года. Мэрия с большим трудом нашла подрядчика для фондохранилища – на тендер стоимостью 290 миллионов рублей заявилась единственная компания «Гранд-строй». Конкурс на строительство культурно-просветительского центра дважды проваливался из-за отсутствия участников. Только на днях администрация Екатеринбурга объявила его в третий раз.

Вчера строительство «Эрмитаж-Урала» обсудили первый вице-губернатор Алексей Орлов и министр культуры РФ Владимир Мединский. Мединский обещал «найти формы поддержки его деятельности и запуска этого проекта за счет федерального бюджета», но при этом заявил, что «очень благодарен региону за то, что Свердловская область взяла на себя основную ношу по финансированию общестроительных работ в части создания этого комплекса».

Екатеринбург, Омск, служба информации

Екатеринбург, Омск. Другие новости 21.11.18

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