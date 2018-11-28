В Екатеринбурге наконец найден подрядчик для строительства «Эрмитаж-Урала»

С третьей попытки в Екатеринбурге определился подрядчик, который будет строить культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» в районе ЕМИИ по улице Вайнера, 11.

Как следует из информации на сайте госзакупок, на аукцион заявился только один участник – корпорация «Атомстройкомплекс». Члены специализированной комиссии единогласно признали его соответствующим всем требованиям и рекомендовали для заключения муниципального контракта стоимостью 217 млн 231 тысяча рублей.

Напомним, соглашение о создании центра «Эрмитаж-Урал» в сентябре 2014 года подписали директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Планировалось, что центр откроется в 2016 году, но деньги на строительство появились только к концу 2017 года. Конкурс на строительство культурно-просветительского центра дважды проваливался из-за отсутствия участников.

В техзадании сообщается, что срок начала работ – со дня заключения контракта, срок их окончания – не позднее 30 апреля 2020 года.

Екатеринбург, служба информации

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