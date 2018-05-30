Проект «Эрмитаж Урал» лишился федерального финансирования

Строительство культурного центра «Эрмитаж Урал» в Екатеринбурге осталось без федерального финансирования. Как сообщила сегодня на заседании комиссии по местному самоуправлению гордумы первый замначальника управления культуры города Елена Трофимова, заявка на включение проекта в федеральную программу «Культура России» не была одобрена из-за новых требований к госэкспертизе. Объект получил заключение только на областном уровне, что недостаточно для получения федеральных денег.

Изначально планировалось, что государство даст 200 миллионов рублей на «Эрмитаж Урал». Но первоначальный план пришлось скорректировать. «Сейчас условия получения федеральной экспертизы экономически невыгодные. Требуется много инвестиций и времени», – отметила Елена Трофимова.

И Екатеринбург не стал получать федеральную экспертизу, ограничившись региональной. Соответственно и деньги на реализацию проекта придется искать здесь. «Мы получили устное обещание от губернатора Свердловской области о компенсации этой суммы из регионального бюджета», – сообщила представитель управления культуры. Добавим, что срок соглашения по строительству культурного центра продлён до 30 июня 2020 года.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.05.18

Опять уральская борзота? В «Уралаэрогеодезии» люди полгода не видели зарплату, не помогла даже прокуратура (ВИДЕО, ДОКУМЕНТЫ). / Шел в наушниках и свернул под трамвай – подробности инцидента на Бебеля. / Улицу Стачек на Уралмаше закрыли на весь июнь из-за ремонта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»