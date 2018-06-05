Строить «Эрмитаж Урал» никто не хочет – застройщиков приходится уговаривать

В ближайшие дни администрация Екатеринбурга повторно назначит тендер на строительство фондохранилища для культурного центра «Эрмитаж Урал». Первый аукцион, объявленный в мае, провалился из-за отсутствия заявок. «Надеемся, что подрядчики все-таки отреагируют. Пришлось обзванивать персонально всех застройщиков города», – сообщил сегодня на заседании городской думы начальник строительного комитета Николай Сметанин. В мэрии не оставляют надежды заключить муниципальный контракт до 22 июня.

Напомним, строительство культурного центра «Эрмитаж Урал» должно завершиться к маю 2020 года. Общая стоимость проекта составляет 460 миллионов рублей, из них 110 миллионов – это цена необходимого оборудования для двух зданий. Предусмотрена реконструкция части Екатеринбургского музея ИЗО на Вайнера, 11, и строительство отдельного фондохранилища на Вайнера, 16. Ранее «Эрмитаж Урал» лишился федерального финансирования из-за трудностей с госэкспертизой, однако городским властям удалось договориться с губернатором Евгением Куйвашевым о выделении 170 миллионов из регионального бюджета. Теперь перед мэрией стоит задача – найти генподрядчиков на объекты.

«Фондохранилище – первый объект, к которому мы приступаем. К нему предъявляются очень высокие технологические требования, чтобы обеспечить сохранность экспонатов. Для этого велись консультации с главным инженером Эрмитажа», – пояснил Николай Сметанин. На вопрос депутатов, почему ни один подрядчик не захотел взяться за проект, чиновник сообщил еще об одной причине.

«Госэкспертиза «высушивает» сметы до минимума. Плюс рваный график финансирования, который предусмотрен программой областного минстроя. Деньги заложены до 2021 года, хотя строитель должен понимать, что объект необходимо сдать в 2020 году», – добавил Сметанин.

Напомним, соглашение о создании уральского филиала «Эрмитаж» было подписано в 2014 году. Изначально планировалось открыть новый центр в 2016 году – к 80-летию Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Но проект несколько раз останавливался из-за нехватки финансирования. В итоге соглашение по строительству было продлено до июня 2020 года. Муниципальный тендер на реконструкцию здания на Вайнера, 11, будет объявлен после фактического подтверждения получения денег из областного бюджета. Вместе со строительными работами около музея ИЗО, который является памятником архитектуры, будут проведены археологические раскопки – в прошлом году на этой территории были обнаружены гранитные плиты дореволюционной кладки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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