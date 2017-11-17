Открытие центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге отложили еще на два года: ищут миллионы на стройку

Открытие уникального центра «Эрмитаж-Урал» по первоначальному проекту должно было состояться в 2016 году, затем из-за отсутствия денег на строительство дату сдвинули на 2018 год. Но до сих пор на площадке ничего не происходит. В итоге представители Екатеринбурга, Свердловской области подписали с гендиректором Государственного Эрмитажа соглашение о продлении сотрудничества – на этот раз до 2020 года. Также из федерального бюджета обещали выделить 200 миллионов рублей. Еще 376 миллионов придется искать городу и области.

Напомним, соглашение о создании уральского филиала «Эрмитаж» на базе Екатеринбургского музея ИЗО было подписано в 2014 году. Тогда во всех региональных СМИ представители мэрии Екатеринбурга и администрации губернатора Свердловской области рассказывали, что «Эрмитаж-Урал» откроется в 2016 году – к 80-летию Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Затем дату открытия центра перенесли на 2018 год: стало понятно, что быстро не получится найти денег и подготовить всю документацию. Развитие проекта остановилось из-за нехватки средств. И начались переговоры с Федерацией о поиске средств и продлении сроков реализации проекта, который так широко пиарили местные власти.

Накануне на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме состоялось подписание дополнительного соглашения о создании культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Соглашение является дополнением к документу, подписанному в 2014 году, и продлевает сроки сотрудничества до 2020 года, сообщает сегодня департамент информполитики Свердловской области. Со стороны Государственного Эрмитажа документ подписал генеральный директор Михаил Пиотровский. Свердловскую область представила и.о. министра культуры Светлана Учайкина, администрацию Екатеринбурга – начальник управления культуры Татьяна Ярошевская.

Но вновь все упирается в деньги, которые пока выделены лишь на бумаге. Так, по данным ДИПа, было получено обещание, что Федерация на создание центра «Эрмитаж-Урал» выделит в 2018 году 200 миллионов рублей. Но это даже менее 50% всей сметы, которая с 2014 года выросла с 466 миллионов до 576 миллионов рублей. Хотя изначально Свердловская область и Екатеринбург рассчитывали, что Федерация оплатит 70%.

«Планируется, что в 2018 году на реализацию проекта кроме федеральных средств 170 миллионов рублей будет направлено из региональной казны, еще 85 миллионов – из бюджета Екатеринбурга. Завершить работы по созданию центра планируется к 75-летию Великой Победы в 2020 году», – сообщает сегодня ДИП.

Итого из всех трех бюджетов будет выделено 455 миллионов рублей. Очевидно, придется либо привлекать частных инвесторов, либо пересматривать возросшую смету.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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