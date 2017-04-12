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Публикации за 12.04.17

Мэрия Екатеринбурга заплатит 22 млн рублей за подготовку к строительству Эрмитажа

Мэрия Екатеринбурга заплатит 22 млн рублей за подготовку к строительству Эрмитажа

Управление капитального строительства администрации Екатеринбурга ищет подрядчика, который подготовит территорию под строительство местного представительства Эрмитажа.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сообщение размещено на сайте госзакупок. В техзадание входит выполнение работ по разработке рабочей документации на внеплощадочные сети, работ по демонтажу зданий и подготовке территории строительства объекта: «Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» в г. Екатеринбурге» с функциями генерального подрядчика. Стоимость заказа мэрия оценила без малого в 22 млн рублей. Заявки принимаются до 27 апреля, итоги подведут 5 мая.

Напомним, соглашение о создании уральского филиала «Эрмитаж» на базе Екатеринбургского музея ИЗО было подписано в 2014 году, но . Сейчас деньги на культурно-просветительский центр заложены только в бюджете Екатеринбурга, область распорядилась выделить средства в 2018 году. Федеральное финансирование, доля которого должна составить 70%, до сих пор не подтверждено. Несмотря на это, мэрия приняла решение начать своими силами стройку на площадке Вайнера, 16 . Начальник городского управления культуры Татьяна Ярошевская напомнила, что в августе в Екатеринбурге пройдет консультативный совет Эрмитажа с участие директоров лучших музеев мира. «Один из пунктов совещания будет посвящен строительству центра в Екатеринбурге. Нужно показать гостям хотя бы котлован», – отметила она.

Месяц назад городская дума Екатеринбурга единогласно приняла строительству центра.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.04.17

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