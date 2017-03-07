Екатеринбург рискует опозориться перед лучшими музейщиками мира – за три года так и не началось строительство центра «Эрмитаж Урал»

Публикации за 07.03.17

Уникальный культурно-просветительский центр «Эрмитаж Урал» может остаться без федеральных денег из-за проволочек со стороны губернатора Евгения Куйвашева. С 2014 года глава региона никак не лоббирует этот вопрос на уровне Москвы, а кураторы проекта не могут добиться аудиенции в «желтом доме». На сегодняшний день при необходимой сумме в 466 миллионов рублей власти города заложили чуть менее 40 миллионов на подготовку выбранных под музей площадок на улице Вайнера. Так мэрия попытается изобразить хоть какое-то строительство перед выездным совещанием Санкт-Петербургского Эрмитажа, которое впервые пройдет в Екатеринбурге в августе этого года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, доклад о подготовке строительства центра «Эрмитаж Урал» на базе Екатеринбургского музея ИЗО сегодня заслушали депутаты комиссии по МСУ городской думы. Трехстороннее соглашение о создании музейного филиала было подписано еще осенью 2014 года. Предполагалось, что финансирование будет идти из трех источников: 70% – федеральный бюджет, 30% – консолидированный бюджет Екатеринбурга и Свердловской области. По словам директора музея ИЗО Никиты Корытина, на текущий момент готова вся необходимая проектная документация и получены разрешения. Но объявить тендер на строительство невозможно, так как нет подтвержденного финансирования проекта со стороны федеральной власти.

«Долгие месяцы мы пытаемся попасть на совещание с губернатором, но каждый раз совещание то переносится, то откладывается. Со стороны области до сих пор не выполнен ряд формальностей, таких как обращение к федеральной власти о гарантированном выделении денег на проект. Из-за этого сроки постоянно сдвигаются – мы планировали начать строительство уже в 2017 году, но сейчас на площадках физически ничего не сделано. Стройку важно начать, так как в конце августа в Екатеринбурге пройдет выездной консультативный совет Эрмитажа – это очень статусное мероприятие, в котором принимают участие директора международных музеев», – рассказал Никита Корытин.

Первый зам начальника управления культуры Екатеринбурга Елена Трофимова также заметила, что областной минкульт подал заявку на участие проекта «Эрмитаж Урал» в федеральной программе буквально в последний момент – в 17.00 последнего дня подачи заявок. Вчера городские чиновники получили копию и выписку подтверждения от Министерства культуры РФ, что документ принят. Но пока гарантированной суммой для проекта стало всего лишь 25 миллионов рублей на 2018 год.

По словам Трофимовой, город принял решение начать строительство «Эрмитажа» своими силами – в муниципальной казне на эти цели заложено 39 миллионов рублей. «Пусть это будет долго, и мы откажемся от капитального ремонта других музеев. Но нужно что-то начинать делать», – отметила она.

Екатеринбургские депутаты бурно отреагировали на доклад управления культуры. «Какая-то парадоксальная ситуация складывается. Такой известный проект, всегда был на слуху, а оказывается, денег нет, чтобы его построить. Нужно писать обращения не только на региональный уровень, но и обратиться в политсовет «Единой России». Коль партия власти, пусть использует свои возможности», – заявил Юрий Дозорец.

Константин Киселев поправил коллегу, что обращаться к партии должна фракция единороссов в думе, но поддержал предложение написать письмо в адрес губернатора Евгения Куйвашева. Остальным избранникам идея так понравилась, что ее включили в повестку следующего заседания еще до того, как проект обращения был готов. В управлении культуры пообещали написать документ к четвергу.

Добавим, что музейный центр «Эрмитаж Урал» займет два здания в Екатеринбурге. Экспозиция будет размещаться на Вайнера, 11 в реконструированном помещении музея ИЗО. Второй объект будет располагаться на Вайнера,16. По словам Никиты Корытина, существующее на этом месте здание будет снесено для строительства будущего хранилища экспонатов центра.

После открытия в уральском филиале «Эрмитажа» планируется проводить по две выставки в год. Экспонаты будут доступны для посетителей по 4-5 месяцев, в перерывах, которые составят месяц-два, будет проводиться смена экспозиции. Из Санкт-Петербурга в Екатеринбург будут привозить как картины, так и иные предметы искусства. Помимо выставочной деятельности в центре планируется вести научные исследования и реставрационные работы. Для студентов уральских гуманитарных вузов будут читать лекции по истории искусств.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.03.17

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