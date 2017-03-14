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Публикации за 14.03.17

«Чтобы не только котлован показывать»: депутаты просят Куйвашева выделить деньги на «Эрмитаж Урал» / Но большого толка от обращения не ждут

«Чтобы не только котлован показывать»: депутаты просят Куйвашева выделить деньги на «Эрмитаж Урал» Но большого толка от обращения не ждут

Городская дума Екатеринбурга единогласно приняла обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашев с просьбой содействовать строительству центра «Эрмитаж Урал». Избранники просят выделить областные деньги на проект уже в этом году и назначить встречу с кураторами проекта, передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, соглашение о создании уральского филиала «Эрмитаж» на базе Екатеринбургского музея ИЗО было подписано в 2014 году, но . Сейчас деньги на культурно-просветительский центр заложены только в бюджете Екатеринбурга, область распорядилась выделить средства в 2018 году. Федеральное финансирование, доля которого должна составить 70%, до сих пор не подтверждено. Несмотря на это, мэрия приняла решение начать своими силами стройку на площадке Вайнера, 16 . Начальник городского управления культуры Татьяна Ярошевская напомнила, что в августе в Екатеринбурге пройдет консультативный совет Эрмитажа с участие директоров лучших музеев мира. «Один из пунктов совещания будет посвящен строительству центра в Екатеринбурге. Нужно показать гостям хотя бы котлован», – отметила она.

Гордума поддержала проект обращения к губернатору Свердловской области, но сегодня депутаты внесли в документ более конкретные просьбы. Так, Юрий Дозорец предложил попросить Евгения Куйвашева изыскать областные средства на «Эрмитаж Урал» уже в этом году при корректировке бюджета – «чтобы не только одну яму показать». Илья Лобов заявил, что обращения городской думы к губернатору имеют слабый эффект, а потому надо требовать рабочей встречи Куйвашева и кураторов проекта. К слову, сама Татьяна Ярошевская заявила, что с момента подписания соглашения о создании центра ни разу не встречалась с главой региона, хотя у нее «было огромное желание».

Добавим, музейный центр «Эрмитаж Урал» займет два здания – на Вайнера, 11 в реконструированном помещении будет размещаться экспозиция, а на Вайнера,16 будет с нуля построено хранилище экспонатов. Общая стоимость строительства центра оценивается в 466 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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