Дом, который хотят снести ради нового зала филармонии, сначала капитально отремонтируют почти за 6 млн из кармана екатеринбуржцев

Жилой дом на улице Карла Либкнехта, 40, который свердловские власти намерены снести ради строительства нового зала областной филармонии, включен в краткосрочную программу капитального ремонта. Как передает корреспондент «Нового Дня», там должны провести замену кровли, обновить фасад и подвал, заменить системы электроснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.

«Из-за перехода на круглогодичный цикл мы уже подготовили проектно-сметную документацию в этом году. Оценочная предварительная стоимость по замене кровли ‒ 3,7 млн рублей, ремонту фасада – 1,9 млн рублей, электрика – 570 тысяч, подвал – 160 тысяч, канализация и водоотведение ‒ около 560 тысяч, отопление – 1,2 млн, ГВС и ХВС – 900 и 420 тысяч соответственно», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе фонда.

Таким образом, предварительная смета работ составляет 5,7 млн рублей. Это деньги жителей Екатеринбурга, которые они собирают по строке «капремонт» в т. н. общий котел. В ФКР Свердловской области уточнили, что никаких данных по поводу исключения дома из программы от администрации Екатеринбурга не поступало. Так что к работам планируется приступить в 2020 году.

В настоящее время в доме проживают 42 человека. Как рассказал «Новому Дню» один из собственников квартир в здании Антон Шелков, никто из чиновников до сих пор не назначал встреч с жителями, им так и не объяснили, почему у них не спросили, хотят ли они переезжать в другое место, равно как и не предложили вариантов расселения.

«Мы обращались в областную прокуратуру, в администрацию города, к президенту. Попытались обратиться к губернатору области, но на сегодняшний день встреч никаких не состоялось. Только из СМИ мы узнали, что рассматривается проект плана строительства на месте нашего дома. Земля в собственности под домом, мы ее владельцы, но во всех проектах строительства нового зала филармонии предполагается снос», – сказал он.

По словам Шелкова, дом был отремонтирован капитально в 2006-м. «Износ составляет всего процентов 27. Должны были в этом году снова капремонт делать, но из-за чемпионата мира перенесли. Все собственники просто в растерянности, потому что филармонию можно построить и в другом месте. Мы не против нее, мы против сноса нашего дома. Это первый экспериментальный дом с железобетонными перекрытиями в Екатеринбурге, он еще 150 лет простоит, с ним ничего не случится, но с собственниками никто не считается», – пояснил Антон Шелков.

По его словам, жильцы намерены добиться встречи с губернатором Евгением Куйвашевым и новым мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Попытки же выстроить диалог с филармонией провалились. «Мы обращались к замдиректора филармонии Воробьевой, она пояснила, что ей ничего о строительстве неизвестно. На вчерашнее мероприятие нас не приглашали. Давным-давно [директор филармонии Александр] Колотурский предлагал выкупить квартиры, но собственники отказались. Когда они строили репетиционный зал, у нас тоже был спор по земле, тогда филармония дала нам гарантийное письмо, что в обмен на участок они благоустроят территорию, поставят детскую площадку и забор, но фактически ничего сделано не было», – сказал собеседник агентства.

Жильцы дома предполагают, что может быть создан опасный прецедент. «Мы боимся, что наша история будет только первой, после чего в Екатеринбурге смогут снести любой дом, потому что кому-то из чиновников понравилось место», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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