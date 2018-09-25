Новый глава Екатеринбурга поменял паспорт, пообещал журналистам мастер-класс и рассказал про кадровые решения в мэрии (ВИДЕО)

Гордума Екатеринбурга сегодня единогласно и без обсуждений выбрала мэром города Александра Высокинского, занимавшего до этого пост вице-губернатора Свердловской области. Он вступает в свои полномочия немедленно – за этот пункт депутаты даже отдельно проголосовали.

Выборы мэра Екатеринбурга

Сразу после окончания заседания спикер Игорь Володин и его заместитель Виктор Тестов отметили, что такого единодушия в городской думе не было никогда. Александр Высокинский на вопрос «Нового Дня», волновался ли он во время голосования, ответил: «Да, я переживал, и это нормально. Потому что когда несколько политических сил договариваются между собой, это стоит многого. Это хороший фундамент. Сегодня мы его заложили, и если будем строить на нем новое здание, то оно будет устойчивым».

Чуть позже во время общего брифинга новый мэр Екатеринбурга заявил о большой ответственности, возложенной на него: «Когда в начале должности стоит «зам», значит, можно зайти и посоветоваться. А когда такой приставки нет, то итоговая ответственность лежит на тебе».

Он отметил с улыбкой, что не считает решение думы подарком себе на день рождения. Добавим, вчера чиновнику исполнилось 45 лет, и сегодня с утра ему пришлось менять паспорт.

Высокинский также обозначил ближайшие задачи в новой должности: старт отопительного сезона, принятие городского бюджета и пересмотр работы сотрудников городской администрации.

«Осень – это запуск тепла. В первую очередь, обеспечение функционирования всех инженерных систем. Да, горожане снова нас могут критиковать, что на улице плюс 23, а батареи теплые, но моя позиция – пусть будет лучше так, чем холодные батареи в минус 10. Следующая задача – городской бюджет, который будет принимать новый созыв думы. Это первый бюджет с новой идеологией отношений с областью, и это большая работа не только с точки зрения цифр, но и с точки зрения сговорчивости. Далее с коллегами надо обсудить стратегические задачи на пятилетку. У каждой городской проблемы должна появиться фамилия и показатель эффективности работы по годам. И под эти задачи будет происходить подбор кандидатур – с точки зрения справляется или не справляется человек».

Тем не менее, на прямой вопрос о кадровых перестановках в мэрии Высокинский не ответил: «Давайте сейчас не будем пороть горячку. Я бы не хотел давать повод для прогнозов в СМИ». Также уклончиво он прокомментировал возможное возвращение части полномочий администрации города, ранее переданных в область: «Сначала я разберусь с этим вопросом, потом посоветуюсь с губернатором».

Напоследок Александр Высокинский пообещал устроить мастер-класс для журналистов по стратегическому планированию и рассыпался в комплиментах губернатору: «Многие моменты в Москве без первого лица не сдвинешь, я очень благодарен Евгению Куйвашеву, что он двигает среди федеральных министров наши крупные проекты».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 25.09.18

«Наш президент не отвечает за свои слова»: жители Екатеринбурга высказались о повышении пенсионного возраста (ВИДЕО). / Полпред президента Цуканов поздравил губернатора Куйвашева с окончанием выборов. / Путину принесли более миллиона подписей против пенсионной реформы (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»