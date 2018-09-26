Тунгусов объявился в Екатеринбурге. Эксперты гадают, готовит ли «серый кардинал» ответный удар

Бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов вопреки слухам о пребывании за границей сегодня был замечен в центре Екатеринбурга. Он прогуливался по набережной Исети в компании Алексея Круковского, директора крупного тюменского девелопера «Брусника». Об этом сообщил главред «РБК – Екатеринбург» Богдан Кульчицкий, опубликовав фотографию в фейсбуке. Наблюдатели гадают, что означает эта встреча: уход Тунгусова в бизнес или продолжение аппаратной войны с губернатором Евгением Куйвашевым.

Напомним, вчера состоялось судьбоносное заседание гордумы Екатеринбурга, на котором депутаты единогласно выбрали мэром города Александра Высокинского, проработавшего два года в должности вице-губернатора. Событие стало столь значимым, что гордуму впервые посетил глава региона Евгений Куйвашев. Он заявил о важности консолидации городских и областных властей, такой же настрой подтвердили новоизбранные мэр и спикер думы. Политические инсайдеры восприняли произошедшее как разгромное поражение «серого кардинала» Владимира Тунгусова. Однако есть и другие мнения.

Директор Magic Inc Платон Маматов считает, что Тунгусов проиграл один бой, но не войну.

«У него по-прежнему более чем достаточно компетенций, навыков и ресурсов для ведения политических действий. Вопрос только в мотивации и готовности рисковать. Захочет ли Владимир Георгиевич воевать или предпочтет уйти на покой? Я не знаю. Сейчас будет масса слухов – что Тунгусов покинул страну, что его посадят, что он вернется, что он и то и это. Но по факту надо смотреть на действия. Если увидим политическую или общественную активность – значит, воюет», – отметил собеседник агентства.

При этом, по его мнению, будет новое противостояние области и города, и оно неизбежно. Между Екатеринбургом и облправительством есть неустранимый конфликт интересов, который будет существенно обострен крайне непростой экономической и социальной обстановкой как в стране, так и в регионе. «Вопрос только в том, когда вспыхнет», – заметил Маматов.

С приходом (или возвращением) в мэрию Высокинского стоит ожидать кадровых перестановок, но они не будут тотальными. Как считает эксперт, в городской команде скорее всего сменят ключевых людей на наиболее денежных направлениях, а также в секторе идеологии и пропаганды.

Добавим, Александр Высокинский вчера на брифинге отказался говорить о ближайших кадровых решениях. Он ограничился фразой: «С коллегами надо обсудить стратегические задачи на пятилетку. У каждой городской проблемы должна появиться фамилия и показатель эффективности работы по годам. И под эти задачи будет происходить подбор кандидатур – с точки зрения справляется или не справляется человек».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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