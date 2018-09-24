Екатеринбургские коммунисты подарили Высокинскому радиолу и пластинки

Депутаты городской думы от КПРФ сегодня встретились с наиболее вероятным претендентом на пост главы Екатеринбурга, вице-губернатором Александром Высокинским.

Об этом сообщил в соцсети персек КПРФ Александр Ивачев. «Обсудили возможную кадровую политику нового градоначальника, судьбу МУПов, общественного транспорта и сохранения культурного наследия Екатеринбурга. Замечу, что по большинству вопросов наши позиции совпадают. Завтра ЕГД выбирает нового главу города. Конечно, на встрече мы касались и этого вопроса. КПРФ все эти годы последовательно выступала за возврат прямых выборов сильного мэра. Поэтому голосование по этому вопросу будет для нас особенно сложным. В этом смысле встреча с кандидатом точно была полезной и дала нам пищу для размышлений», – написал депутат. Он также рассказал, что в честь сегодняшнего дня рождения Высокинского коммунисты решили подарить имениннику фирменную радиолу «КПРФ» с коллекцией лучших советских песен.

Напомним, ранее Высокинского поздравил с днем рождения губернатор Евгений Куйвашев. «Из консультаций и партийных решений ясно, что, скорее всего, Александр Высокинский возглавит наш город. В таком случае его ждет нелегкая работа: много стрессов, мало сна, неизбежная критика, необходимость учитывать интересы множества горожан, тяжелая ноша на плечах… Саша, екатеринбуржцы надеются на тебя. Не подведи их», – написал губернатор в соцсети.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.09.18

Бюстгальтер, пледы, штопор и другие находки. В ФК «Урал» рассказали, что забывают болельщики на стадионе после матча. / Главой фракции единороссов в гордуме Екатеринбурга стала Ира Овчинникова. / В соцсетях обсуждают видео избиения подростка в Нижней Туре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»