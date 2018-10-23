Друг ты мне или не друг. Филармония отзывает приглашения на обсуждение нового проекта концертного зала

В четверг на этой неделе в Свердловской филармонии должны состояться очередные общественные обсуждения проекта строительства нового концертного зала. Напомним, ради этого чиновники намерены снести жилую пятиэтажку, что вызвало нешуточные споры у горожан. Екатеринбуржцы не против строительства, а против разрушения многоквартирника ‒ люди переживают, что если будет прецедент, власти смогут сносить и другие жилые здания в городе.

Поэтому на мероприятие в филармонии регистрация закончилась очень быстро ‒ количество мест было ограничено. Жильцы дома на улице Карла Либкнехта призвали прийти и «выступить одним голосом за то, что новое здание должны строить в другом месте». Однако через некоторое время зарегистрированным горожанам стали поступать звонки из филармонии с просьбой не приходить. «Только что позвонили из филармонии, говорят, мероприятие 25.10 исключительно для друзей филармонии. Ну вы поняли, что строить будут только для отдельного круга людей, а вовсе не для всех», ‒ пишет в своем фейсбуке екатеринбурженка Полина Грейсман.

О том же пишут и другие зарегистрировавшиеся к участию горожане. Получить комментарии филармонии пока не удалось ‒ сотовый телефон пресс-секретаря недоступен.

Добавим, что ранее на портале госзакупок появился тендер на обследование пятиэтажки на Карла Либкнехта ‒ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России в течение двух месяцев по заказу филармонии будет изучать жилую постройку, а потом вынесет решение о ее состоянии. Сумма контракта ‒ почти полмиллиона рублей.

Как ранее писал «Новый День», здание также включено в краткосрочную программу капитального ремонта. Смета работ, запланированных на 2020 год, составляет 5,7 млн рублей. Это деньги жителей Екатеринбурга, которые они собирают по строке «капремонт» в т. н. общий котел. В ФКР Свердловской области уточнили, что никаких данных по поводу исключения дома из программы от администрации Екатеринбурга не поступало.

При этом и. о. главного архитектора Екатеринбурга Андрей Молоков по итогам общественных обсуждений, которые завершились вчера, 22 октября, уже подписал пятиэтажке приговор. «Учет поступивших от участников общественных обсуждений предложений о сохранении жилого дома по адресу ул. Карла Либкнехта, 40, не представляется возможным в случае реализации проекта».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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