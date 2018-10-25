«Не хотим принимать навязываемый нам формат открытых слушаний», – филармония отменила закрытые обсуждения проекта нового зала

В Свердловской государственной филармонии решили отменить запланированные на сегодня закрытые обсуждения проекта строительства нового концертного зала, об этом сообщил общественник Дмитрий Москвин в фейсбуке.

«Сообщаем вам, что встреча Александра Николаевича с членами Лиги друзей филармонии, назначенная на 25 октября, переносится. Поскольку тема строительства в Екатеринбурге нового концертного зала вызвала разногласия в обществе, мы хотели дать вам больше информации об исходной идее и о нашем видении дальнейшего развития концертной жизни Екатеринбурга (с точки зрения музыкантов и менеджеров филармонического дела), рассказать о мировых тенденциях в области строительства залов, познакомить с мнением и идеями архитекторов. К большому сожалению, информация о встрече привлекла внимание активных противников строительства, которые, игнорируя клубный и информационно-просветительский характер мероприятия, развернули в интернет-пространстве кампанию по искажению его содержания и целей. Это спровоцировало активный интерес некоторых СМИ (которые, кстати, раньше никогда не интересовались встречами Лиги)», ‒ процитировал Москвин содержание письма из филармонии.

Там также подчеркнули, что не хотят «принимать навязываемый нам формат «открытых слушаний», поскольку «это дело городской администрации». О новой встрече друзьям филармонии сообщат дополнительно.

Напомним, ради строительства нового концертного зала планируется снести пятиэтажный дом на улице Карла Либкнехта, 40. Жильцы выступают против такого сценария. Ранее они заявляли, что на днях повесят на здании филармонии транспарант с воззванием к президенту России Владимиру Путину.

Екатеринбург, Елена Сычева

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