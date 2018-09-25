Екатеринбурженка попросила горожан вступиться за дом, который хотят снести ради нового корпуса филармонии

Жительница Екатеринбурга Ольга Литвак написала открытое обращение к жителям Екатеринбурга. Девушка просит горожан вступиться за жилой дом, который хотят снести ради строительства нового корпуса филармонии. «В этом доме живет моя мама, и больше 20 лет там жила я. О том, что дом не вписывается в проект нового корпуса филармонии, я узнала из новостей и от друзей, и, по правде говоря, была уверена, что без согласия собственников (жильцов) воплотить такую идею в жизнь невозможно. Похоже, очень даже можно. Можно даже не сообщать», ‒ пишет она.

Девушка уточняет, что из-за проекта стройка затронет и парк имени Вайнера, который находится по соседству. «Да, это здание проектировал не Домбровский и не Антонов, но дом добротный, хороший, и собственники хотят там жить. Да, этот парк не Диснейленд, но он ухоженный, и в теплое время года там проводятся мероприятия. Да, это просто жилой дом, не пруд и не храм, но этот дом в нашем городе», ‒ добавляет она.

По словам Литвак, строить новый корпус нужно, но не разрушая то, что есть. «Было разработано несколько проектов, и некоторые из них не предполагают сноса, пусть они будут реализованы», ‒ пишет Ольга.

Она просит екатеринбужцев выразить свое мнение в журнале, который находится в департаменте архитектуры Екатеринбурга. Он находится в кабинете № 247 в мэрии. «В этой же комнате можно взять бланк заявления, написать там свое мнение, замечания и предложения по проекту и после этого зарегистрировать это заявление в кабинете № 200. В последнем случае желательно иметь при себе паспорт», ‒ просит она.

Екатеринбург, служба информации

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