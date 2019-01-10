«Обрабатывает колеблющихся»: филармония скупила уже 11 квартир в соседнем доме

Свердловская филармония постепенно увеличивает свою долю собственности в примыкающем к ней жилом доме № 40 на улице Карла Либкнехта, который планируют снести ради строительства нового корпуса культурного учреждения.

Как сообщает в соцсети один из защитников дома, Никита Страгис, со ссылкой на полученное из прокуратуры письмо, по состоянию на сегодняшний день филармония выкупила уже 11 квартир в этом доме. Ранее, до возникновения планов по сносу жилой пятиэтажки, филармонии принадлежали только шесть квартир из 31. Участники группы опасаются, что колеблющиеся жильцы согласятся продать свои квартиры филармонии, и выступить против сноса дома единым фронтом уже не получится.

Напомним, чтобы освободить место под строительство нового зала Свердловской филармонии, планируется снести соседний пятиэтажный жилой дом. При этом с жильцами пятиэтажки областные власти долго не выходили на контакт ‒ у них не только не спрашивали мнения по поводу возможного переезда, но даже не предлагали вариантов выкупа жилья. Только 20 декабря с жильцами согласилась встретиться областной министр культуры Светлана Учайкина. Она заявила гражданам, что решение по сносу их дома еще не принято, и что их права ни в коем случае нарушены не будут. Жильцам также предложено создать инициативную группу, которая будет находиться на оперативной связи с органами областной власти. Министр обещала, что отныне с ними будет налажен диалог. По ее словам, то, что жильцы узнали о проекте только из СМИ, – вина одного из строительных чиновников, который уже наказан.

Екатеринбург, служба информации

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