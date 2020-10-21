Екатеринбуржцам показали, как будет выглядеть новая филармония от бюро Захи Хадид (ФОТО)

В Екатеринбурге на форуме 100+ TechnoBuild впервые представили макет будущего здания Свердловской областной филармонии.

«Его доставили из бюро Захи Хадид. Макет выполнен в масштабе 1 к 150. Почему бюро выполняло макет? Потому что оно автор проекта и необходим авторский контроль для того, чтобы отразить все детали», – сказали «Новому Дню» представители Центра развития социально-культурных инициатив Свердловской области.

На макете черным в графичном виде представлена историческая часть здания. Белым – существующая застройка и новый концертный зал. «Всего будет 3 зала. Большой на 1400 мест, камерный – на 500 мест и третий зал – трансформируемый для разных перфомансов», – добавили в ЦРСКИ.

Напомним, в июле строители приступили к сносу пятиэтажной «сталинки» на улице Карла Либкнехта – дом, который расселили прошлой осенью, демонтируют, чтобы построить новый зал филармонии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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