Пятиэтажку у филармонии начнут сносить на следующей неделе (ФОТО)

В Екатеринбурге строители вскоре приступят к сносу пятиэтажной «сталинки» на улице Карла Либкнехта. Дом, который расселили прошлой осенью, демонтируют, чтобы построить новый зал филармонии.

Однако пока активная стадия работ не началась. Дом огородили забором, но подготовительный этап еще не завершен.

Как сообщили «Новому Дню» в Центре развития социально-культурных инициатив, проект демонтажа прошел государственную экспертизу, но сейчас специалисты готовят площадку в соответствии с правилами и требованиями безопасности. Вероятнее всего, снос начнется уже на следующей неделе.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

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