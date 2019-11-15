В Петербурге презентовали концепцию нового зала Свердловской филармонии. Гергиев предложил изменить проект (ФОТО)

Только что в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже, в рамках Международного культурного форума состоялась презентация нового концертного зала Свердловской филармонии от архитектурного бюро Захи Хадид.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», концепцию представил глава бюро Кристос Пассос. По его словам, прежде чем приступить к работе, они с коллегами внимательно изучили предлагаемый участок, его существующие достопримечательности – улицу Карла Либкнехта, перекресток с улицей Первомайской, сад Вайнера (который он, впрочем, назвал «зимним садом»). «Мы решили сделать проект, который подчеркнет существующие достопримечательности, но при этом будет направлен в будущее», – сказал архитектор.

Он также добавил, что холл перед концертным залом должен стать «демократичным» общественным пространством, где днем люди смогут пообедать или выпить кофе, а вечером, перед концертом, там будет комфортно общаться и искушенным меломанам, и новичкам в мире музыки.

Судя по графическим материалам, холл будет находиться ровно на месте жилого дома по адресу Карла Либкнехта, 40, по поводу чего в Екатеринбурге было сломано столько копий.

Жильцов заранее никто не уведомил, что их крепкий, отнюдь не аварийный дом внезапно пойдет под снос. Они писали во все инстанции и даже ходили на прием к министру культуры. Светлана Учайкина пообещала, что выселять их насильно не будут. На днях его последняя обитательница продала свою трехкомнатную квартиру за 18 млн рублей.

Интересное предложение сделал один из главных лоббистов строительства нового зала, Валерий Гергиев. Он предложил немного изменить проект, добавив в него место под оркестровую яму, чтобы кроме симфонических концертов в новом зале можно было показывать также оперу и балет. «По цене это будет не намного выше, может быть, на 5%, но это позволит привлечь огромную аудиторию из школьников и студенчества», – сказал Гергиев.

Выступил на презентации и губернатор Евгений Куйвашев. Он сказал, что «это было очень непростое решение», «очень долго выбирали земельный участок», но в конце концов все проблемы с ним были решены.

Как уже писал «Новый День», далеко не все жители предназначенного под снос дома на Карла Либкнехта, 40, были согласны с планами властей, но постепенно все же продали свои квартиры. Таким образом, их права больше никто не нарушает. Однако не совсем понятно, как быть с прокуратурой. Еще в октябре в ответ на официальный запрос «Нового Дня» надзорное ведомство заявило, что строить новый зал филармонии на этом месте нельзя. Вокруг спорной сталинки по-прежнему располагаются объекты культурного наследия – в том числе по адресам: Карла Либкнехта № 35, 38а (сама филармония), 39, 42 (УрГАУ), 45, а потому строительство «невозможно».

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Санкт-Петербург, Екатеринбург. Другие новости 15.11.19

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