Продана последняя квартира в доме, который снесут ради нового зала филармонии

Сегодня, 14 ноября, закрылась сделка по выкупу последней квартиры в доме на улице Карла Либкнехта, 40, который снесут ради нового зала свердловской филармонии. Об этом «Новому Дню» сообщили в Центре развития социально-культурных инициатив, который курирует проект строительства будущего здания СГАФ.

«Можно констатировать, что завершен первый период подготовки к проекту по созданию в Екатеринбурге нового концертного зала мирового уровня. Все текущие собственники жилья выступают за реализацию проекта, и никаких препятствий для работы больше нет. ЦРСКИ начинает проектирование, первый этап которого завершится осенью 2020 года и у нас остается три года для того, чтобы построить объект в 300-лети Екатеринбурга», – сообщили в пресс-службе ЦРСКИ.

Узнать мнение Шелковой, которая ранее отказывалась продавать жилье и вступать в переговоры с ЦРСКИ, не удалось – Елена Сергеевна не берет трубку.

Напомним, владелице трехкомнатной квартиры Елене Шелковой предложили выкупить жилье за 18 млн рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

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