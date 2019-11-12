Хозяйке последней квартиры в доме, который хотят снести ради филармонии, предложили 18 млн. Что будет, если она не согласится?

В Екатеринбурге продолжается конфликт вокруг строительства нового зала филармонии, ради которого необходимо снести жилую пятиэтажку. В ней, впрочем, осталась только одна обитательница – Елена Шелкова, которая не хочет вступать в переговоры с властями. Последнее предложение, которое сделали владелице трехкомнатной квартиры, – 18 млн рублей. Представители Центра развития социально-культурных инициатив, который курирует проект строительства нового здания СГАФ, подчеркнули: других предложений не будет, и если Шелкова не примет его, то спор перейдет в суд. На размышления у владелицы квартиры осталось три дня – срок предложения истекает 14 ноября. Узнать мнение Елены Шелковой «Новому Дню» не удалось, однако ранее она заявляла, что вопрос не в деньгах.

Добавим, что в Екатеринбурге судам уже не раз приходилось разбираться в похожих ситуациях. Причем инстанции не всегда встают на сторону владельцев недвижимости, нередко назначая не самые высокие суммы выплат. «На практике обычно происходит так: истец делает досудебную экспертизу оценки стоимости изымаемого жилья, обращается в суд. Ответчик делает свою экспертизу, также представляет ее в суд. В случае, если оценка существенно разнится, суд, с учетом наличия существенных противоречий в актах представленных истцом и ответчиком экспертиз, назначает судебную экспертизу. Если истец сделает экспертизу до суда, а ответчик не станет делать свою экспертизу, то есть вероятность, что суд просто примет в расчет экспертизу истца и вынесет решение на ее основе, без назначения судебной экспертизы», – пояснил адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Антон Задоркин.

По данным базы Уральской палаты недвижимости, стоимость аналогичных трехкомнатных квартир варьируется от пяти до девяти миллионов рублей. «Конечно, в ходе судебного разбирательства стороны могут заключить мировое соглашение, но думается, что после таких длительных переговоров Центр может на это не пойти, а если и согласится на какое-то мировое соглашение, то наверняка предложенная сумма будет меньше 18 млн. С учетом анализа рынка недвижимости, предложение довольно щедрое. С учетом всех возможных судебных разбирательств, я рекомендовал бы собственнику согласиться, думаю, что более выгодного предложения уже не поступит», – добавил юрист.

Напомним, к проектированию нового здания филармонии подрядчики должны приступить уже в ноябре-декабре этого года, чтобы завершить первый этап к осени 2020-го. Согласно планам областных властей и филармонии, новоселье СГАФ должна отпраздновать в 2023 году.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2019 года прокуратура заявила, что возведение новых объектов капитального строительства вместо жилого дома невозможно, так как участок под ним попадает в охранную зону сразу нескольких объектов культурного наследия. В августе министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина неожиданно заявила журналистам, что «не возьмет на себя ответственность» сказать, где и когда будет построен новый зал филармонии. Редакция «Нового Дня» направляла в адрес филармонии официальный запрос, чтобы выяснить это, но ответ так и не пришел.

Екатеринбург, Елена Сычева

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