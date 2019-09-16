Директор филармонии: на пути строительства нового зала остался только один жилец

Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский рассказал, что на сегодняшний день в соседнем с ней жилом доме по адресу: ул. Карла Либкнехта, 40, осталась только одна невыкупленная квартира. Скоро и она перейдет в собственность филармонии, и можно будет приступить к подготовке площадки под строительство нового зала.

«Там была 31 квартира и два нежилых помещения. 30 квартир выкуплены по цене выше рыночной. Остался единственный человек, который не соглашался продать квартиру. Только сейчас стороны вступили в переговоры – работают риелторы. Получается, что из-за этого дома мы потеряли один год», – заявил Колотурский «Областной газете». По его словам, строительство должно начаться в октябре 2020 года, а завершиться – в 2023 году.

Как уже писал «Новый День», планы областных властей по строительству нового зала филармонии по проекту бюро Захи Хадид в прошлом году вызвали скандал: на месте предполагаемого строительства стоит жилой дом, а с его обитателями на момент начала обсуждения проекта никто не посоветовался. Затем филармония постепенно начала выкупать квартиры у собственников. Областные власти для строительства нового здания филармонии создали еще одну организацию – «Центр развития социально-культурных инициатив», на нее из бюджета региона выделили 15 млн рублей.

Но в апреле 2019 года прокуратура заявила, что возведение новых объектов капительного строительства вместо жилого дома невозможно, так как участок под ним попадает в охранную зону сразу нескольких объектов культурного наследия. На какое-то время тема пропала из повестки, а в августе министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина неожиданно заявила журналистам, что «не возьмет на себя ответственность» сказать, где и когда будет построен новый зал филармонии. Редакция «Нового Дня» направляла в адрес филармонии официальный запрос, чтобы выяснить это, но ответ так и не пришел.

Екатеринбург, служба информации

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