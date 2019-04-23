Кругом памятники: прокуратура категорически против сноса жилого дома у филармонии (ДОКУМЕНТ)

Возведение новых объектов капительного строительства вместо жилого дома по адресу ул. Карла Либкнехта, 40, невозможно, так как участок под ним попадает в охранную зону сразу нескольких объектов культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается в ответе на обращение жильцов за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики областной прокуратуры Александра Гетманчука. Документ размещен в сообществе жильцов дома в соцсети. На территорию под спорным домом распространяются охранные зоны старинного особняка по Карла Либкнехта, 45, Учебного театра и самой филармонии.

Более того, в документе указано, что областной минстрой не выдавал никаких разрешений на строительство в этом квадрате. Не существует никаких правовых оснований для изъятия у жильцов дома их имущества, хотя администрация города уже провела в октябре прошлого года общественные обсуждения проекта, сделав вывод, что «сохранить дом не представляется возможным». Сейчас в целях недопущения нарушения прав граждан прокуратура вынесла предостережение замглавы города по капстроительству Бирюлину. Также в документе указано, что дом не является аварийным и подлежит капитальному ремонту.

Напомним, чтобы освободить место под строительство нового зала Свердловской филармонии, планировалось снести соседний пятиэтажный жилой дом. При этом с жильцами пятиэтажки областные власти долго не выходили на контакт ‒ у них не только не спрашивали мнения по поводу возможного переезда, но даже не предлагали вариантов выкупа жилья. В областном бюджете на 2019 год на строительство нового зала филармонии заложено 362 млн рублей. Глава архитектурного бюро Захи Хадид, Кристос Пассос, на брифинге после окончания своего выступления на 100+ Forum Russia рассказал в Екатеринбурге, что заказчики проекта уведомили бюро, что соседняя жилая пятиэтажка еще не расселена – архитекторы создавали проект исходя из того, что на этом месте пустырь.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.04.19

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