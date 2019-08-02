Министерство культуры не знает, когда и где построят новое здание филармонии

Вопрос о строительстве нового зала Свердловской филармонии до сих пор не решен – даже несмотря на созданную для этого структуру.

«Определенные проблемы, как вы знаете, есть. Сегодня все заинтересованные стороны находятся в переговорах. Назвать место строительства и нового зала, и срок ввода в эксплуатацию – я не возьму на себя такую ответственность», – заявила сегодня на пресс-конференции министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Развивать эту тему в общении с журналистами она не стала.

Напомним, для строительства нового здания филармонии создали еще одну организацию – «Центр развития социально-культурных инициатив», на нее из бюджета региона выделили 15 млн рублей. Предполагалось, что новый зал построят близ жилого дома на улице Карла Либкнехта, его хотели снести. Однако далеко не все жители этого дома были согласны с такими планами. В областном бюджете на 2019 год на строительство нового зала филармонии заложено 362 млн рублей. Но в апреле прокуратура заявила, что возведение новых объектов капительного строительства вместо жилого дома невозможно, так как участок под ним попадает в охранную зону сразу нескольких объектов культурного наследия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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