АНО для строительства филармонии создана: ей дадут более 350 млн, но место стройки и сроки неизвестны

АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» создано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление об этом было принято сегодня на заседании кабинета министров. С коротким докладом выступил и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Его сообщение было не слишком информативным. По словам чиновника, АНО создается «в целях содействия социально-культурной деятельности», в том числе – «для привлечения внебюджетных средств для реализации крупных социально-культурных проектов».

Напомним, создание АНО стало возможным благодаря внесенным 30 июля заксобранием поправкам в областной бюджет. Тогда министр финансов Галина Кулаченко заявила, что на создание и функционирование организации выделено 15 млн рублей. «Организация создается, чтобы управлять большими проектами, которые есть в социально-культурной сфере. В первую очередь, это филармония. Цель создания – ускорение процессов строительства», – объяснила Кулаченко. В бюджет АНО будет направлено 362 млн рублей (ранее эти деньги были заложены в статьях расходов минстроя). При этом где и когда будет построен новый зал филармонии, Кулаченко не сказала.

Не смогла ответить на этот вопрос и министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина на своей пресс-конференции. «Где будет построен новый зал, и когда он будет сдан в эксплуатацию – я не возьму на себя ответственность об этом говорить», – сказала она.

Добавим, поправки в бюджет были приняты при 40 голосах за и трех против. Как пояснил «Новому Дню» депутат Вячеслав Вегнер – один из противников создания АНО, перераспределение средств между разными статьями бюджета возможно только с согласия большинства депутатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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