Прокуратура настаивает: строить филармонию вместо жилого дома все еще нельзя (ДОКУМЕНТ)

Строительство новых объектов на месте жилого дома возле старого здания Свердловской филармонии по-прежнему невозможно из-за действия защитных зон нескольких объектов культурного наследия. Кроме того, проект межевания земельного участка все еще не утвержден.

Об этом сообщается в ответе прокуратуры Свердловской области на редакционный запрос РИА «Новый День».

В письме указано, что изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд возможно только тогда, когда строительство этих объектов утверждено документами территориального планирования. В то же время администрация Екатеринбурга, хоть и подготовила в прошлом году проект планировки территории в границах улиц Клары Цеткин – Первомайской – Карла Либкнехта – Тургенева, и даже провела общественные обсуждения, по данным прокуратуры, так и не утвердила документ. Напомним, по итогам общественных слушаний в мэрии сделали вывод, что «сохранить дом не представляется возможным», после чего прокуратура с целью защиты прав жильцов вынесла предостережение замглавы города по капстроительству Бирюлину.

Сегодня, в ответе на запрос агентства, прокуратура подтвердила, что вокруг спорной сталинки по-прежнему располагаются объекты культурного наследия – в том числе по адресам: Карла Либкнехта № 35, 38а (сама филармония), 39, 42 (УрГАУ), 45, а потому строительство «невозможно».

Google.Maps

Тем не менее, 16 сентября 2019 года директор филармонии Александр Колотурский заявил СМИ, что строительство нового зала начнется уже в следующем году, и именно на месте жилого дома, где, по его словам, осталась только одна собственница жилья, которую по-прежнему надеются убедить продать квартиру и переехать.

Как уже писал «Новый День», планы областных властей по строительству нового зала филармонии по проекту бюро Захи Хадид в прошлом году вызвали скандал: на месте предполагаемого строительства стоит жилой дом, а с его обитателями на момент начала обсуждения проекта никто не посоветовался. Затем филармония постепенно начала выкупать квартиры у собственников. Областные власти для строительства нового здания филармонии создали еще одну организацию – «Центр развития социально-культурных инициатив», на нее из бюджета региона выделили 15 млн рублей. В апреле 2019 года прокуратура заявила, что возведение новых объектов капитального строительства вместо жилого дома невозможно, так как участок под ним попадает в охранную зону сразу нескольких объектов культурного наследия. На какое-то время тема пропала из повестки, а в августе министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина неожиданно заявила журналистам, что «не возьмет на себя ответственность» сказать, где и когда будет построен новый зал филармонии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.10.19

4 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Юриста Юлию Федотову привлекают по статье о нежелательной организации из-за репоста. / Прокуратура организовала проверку после появления замглавы первоуральской администрации в ролике про открытие банка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»