Памятники культуры – не помеха: стройплощадку нового зала филармонии скоро узаконят (ДОКУМЕНТ)

В Свердловской области началась процедура изменения защитных зон объектов культурного наследия, примыкающих к зданию филармонии и жилому дому по ул. К. Либкнехта №40, который хотят снести ради строительства нового концертного зала.

В сентябре на запрос РИА «Новый День» в областной прокуратуре отвечали, что строительство зала в этом месте невозможно именно из-за того, что охранные зоны ОКН «не утверждены в установленном порядке», то теперь, после презентации проекта на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, риторика несколько изменилась. Напомним, 15 ноября на презентации проекта в Петербурге губернатор Евгений Куйвашев заявил, что «это было очень непростое решение», «очень долго выбирали земельный участок», но в конце концов «все проблемы с ним были решены».

В поступившем сегодня в редакцию новом ответе из прокуратуры сообщается, что строительство новых объектов капитального строительства по адресу г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 40 станет возможным при утверждении уполномоченным органом зон охраны всех находящихся поблизости объектов культурного наследия и внесении соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. При этом процесс уже начался. «На текущий период в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на рассмотрение поступили проекты зон охраны по объектам: «Дом А.А. Зотова» (ул. К. Либкнехта, 45), «Особняк фабриканта И.Ф. Круковского» (к. Либкнехта, 45)», – сообщили в прокуратуре.

В письме напомнили, что на территорию расположения жилого дома по адресу Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 40 пока распространяется действие защитных зон следующих объектов культурного наследия: «Дом А.А. Зотова» (ул. К. Либкнехта, 45), «Особняк фабриканта И.Ф. Круковского» (ул. К. Либкнехта, 45), «Дом, в котором в 1917 году проходила Уральская областная конференция РСДРП (б) (ул. К. Либкнехта, д. 38а), «Екатеринбургская художественно-промышленная школа: корпус главный, корпус художественных мастерских, корпус учебный, ограда металлическая с кирпичными столбами» (ул. К.Либкнехта, 42), «Жилой особняк, украшен художественной лепкой» (ул. К. Либкнехта, 35), «Дом, в котором размещался Екатеринбургский комитет Союза социалистической молодежи Урала» (ул. К. Либкнехта, 39).

Как уже писал «Новый День», изначально решение о строительстве принималось кулуарно. Жильцов дома № 40 заранее никто не уведомил, что их крепкий, отнюдь не аварийный дом внезапно пойдет под снос. Они писали во все инстанции и даже ходили на прием к министру культуры. Светлана Учайкина пообещала, что выселять их насильно не будут, но постепенно жильцы начали продавать свои квартиры и съезжать. На днях его последняя обитательница продала свою трехкомнатную квартиру за 18 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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