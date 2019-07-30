Для строительства нового зала филармонии создали еще одну организацию

При правительстве Свердловской области создается еще одна автономную некоммерческую организацию (АНО) – «Центр развития социально-культурных инициатив».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня на заседании заксо министр финансов Галина Кулаченко. На создание и функционирование организации выделено 15 млн рублей. «Организация создается, чтобы управлять большими проектами, которые есть в социально-культурной сфере. В первую очередь, это филармония. Цель создания – ускорение процессов строительства», – объяснила Кулаченко. В бюджет АНО будет направлено 362 млн рублей (ранее эти деньги были заложены в статьях расходов минстроя). При этом где и когда будет построен новый зал филармонии, Кулаченко не сказала.

Напомним, ранее, чтобы освободить место под строительство нового зала Свердловской филармонии, планировалось снести соседний пятиэтажный жилой дом. При этом с жильцами пятиэтажки областные власти долго не выходили на контакт ‒ у них не только не спрашивали мнения по поводу возможного переезда, но даже не предлагали вариантов выкупа жилья. В областном бюджете на 2019 год на строительство нового зала филармонии заложено 362 млн рублей. Но в апреле прокуратура заявила, что возведение новых объектов капительного строительства вместо жилого дома по адресу: ул. Карла Либкнехта, 40, невозможно, так как участок под ним попадает в охранную зону сразу нескольких объектов культурного наследия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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