Организации, созданной для строительства новой филармонии, бюджет выделит 145 млн рублей

«Центру развития социально-культурных инициатив Свердловской области», который был создан в этом году для строительства крупных культурных и социальных объектов, например, нового зала филармонии, в 2020 и 2021 годах выделят крупные субсидии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в проекте закона об областном бюджете на 2020-2022 гг, который в пятницу, 1 ноября, поступил из правительства в заксобрание. «На финансовое обеспечение затрат по организации работы по реализации инвестиционных проектов» организации выделят 71 млн 372 тысячи в 2020 году и 74 млн 227 тысяч рублей – в 2021-м. Деньги выделяются в рамках подпрограммы «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов».

Между тем, как уже писал «Новый День», прокуратура по-прежнему считает, что строительство новых объектов на месте жилого дома возле старого здания Свердловской филармонии невозможно из-за действия защитных зон нескольких объектов культурного наследия. Кроме того, проект межевания земельного участка все еще не утвержден. Однако 16 сентября директор филармонии Александр Колотурский заявил СМИ, что строительство нового зала начнется уже в следующем году, и именно на месте жилого дома, где, по его словам, осталась только одна собственница жилья, которую по-прежнему надеются убедить продать квартиру и переехать.

Как уже писал «Новый День», планы областных властей по строительству нового зала филармонии в прошлом году вызвали скандал: на месте предполагаемого строительства стоит жилой дом, а с его обитателями никто не посоветовался.

Екатеринбург, служба информации

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