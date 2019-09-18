Строить новый зал филармонии будет экс-замминистра и экс-директор Водоканала

В Свердловской области завершено создание автономной некоммерческой организации «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области».

Как сообщает система Seldon.Basis, единственным учредителем центра числится МУГИСО, адрес организации совпадает с адресом министерства: ул. Мамина-Сибиряка, 111. Руководителем новой АНО назначен Игорь Дубровин. С апреля по июль 2019 года он руководил екатеринбургским Водоканалом, а до этого около двух лет занимал пост замминистра строительства Свердловской области.

Напомним, организация, по словам чиновников, создавалась в том числе для содействия строительству крупных культурных объектов, в первую очередь – нового зала филармонии по проекту бюро Захи Хадид. В понедельник, 16 сентября, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский заявил, что на сегодняшний день в соседнем с ней жилом доме по адресу: ул. Карла Либкнехта, 40, осталась только одна невыкупленная квартира. Скоро и она перейдет в собственность филармонии, и можно будет приступить к подготовке площадки под строительство нового зала. По его словам, строительство должно начаться в октябре 2020 года, а завершиться – в 2023 году.

Екатеринбург, служба информации

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