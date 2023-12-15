Задержан бывший замминистра и куратор несостоявшегося строительства филармонии

Правоохранительные органы задержали бывшего вице-премьера правительства Забайкальского края Игоря Дубровина, который в прежние годы занимал ряд руководящих постов в Свердловской области.

Как сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на источники, задержание связано именно с работой Дубровина на Урале. По данным источника, в настоящее время он находится в Екатеринбурге. Из Забайкальского правительства чиновника уволили только накануне.

В Екатеринбурге Игорь Дубровин работал заместителем областного министра строительства и директором Водоканала. Одна из последних его должностей на Урале – директор АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», он занимал ее с 2019 года. Организация была создана специально для строительства нового зала филармонии по проекту бюро Захи Хадид. Напомним, о громком проекте заговорили еще в 2018 году, и уже тогда было известно, что ради его реализации придется снести стоящий рядом с филармонией жилой пятиэтажный дом. Некоторые жильцы в течение двух лет отказывались съезжать и продавать свои квартиры. Но впоследствии сдались. Летом 2020 года здание было снесено. С тех пор эта площадка пустует.

Игорь Дубровин в октябре 2020 года был назначен на должность директора ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области», государственного застройщика региона. Чиновник проработал там около трех лет, после чего переехал в Читу.

Добавим, что один из предшественников Дубровина на посту директора УКС, Олег Кагилев, в марте 2020 года был признан виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере и осужден на семь лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности на гражданской и муниципальной службе в течение пяти лет. После рассмотрения апелляции приговор остался без изменений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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