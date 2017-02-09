Новым замминистра строительства Свердловской области стал бывший военный

Публикации за 09.02.17

В Свердловской области назначен новый замминистра строительства, который будет курировать вопросы строительства жилья для переселенцев из ветхого и аварийного жилфонда, а также программы, реализуемые ГКУ СО «Фонд жилищного строительства».

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, им стал Игорь Дубровин, который раньше работал в ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны России», где сначала занимал должность начальника регионального управления заказчика капитального строительства Приволжско-Уральского военного округа, в позже был переведен на должность руководителя Регионального управления заказчика капитального строительства ЦВО. В управлении руководил работами по строительству объектов Минобороны России в Центральном военном округе – на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Таджикистане, Киргизии и Казахстане. Занимался подготовкой исходно-разрешительной документации, осуществлением строительного контроля и технического надзора при проведении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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