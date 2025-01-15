Экс-замминистра будут судить по обвинению в хищении денег на оборонном заказе

Уголовное дело бывшего замминистра строительства Игоря Дубровина вернули в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, эпизоды уголовного дела относятся к периоду, когда Игорь Дубровин работал в должности руководителя Регионального управления заказчика капитального строительства Приволжско-Уральского военного округа (РУЗКС ЦВО), то есть не позднее 2017 года. Следствие обвиняет его в хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении заказа Министерства обороны России.

В октябре 2024 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга вернул дело Дубровина прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом. Прокурор не согласился с таким исходом и внес апелляционное представление, которое было удовлетворено Свердловским областным судом. Уголовное дело возвращено в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщал «Новый День», экс-чиновника задержали 14 декабря 2023 года в Забайкалье. 16 декабря 2023 года Игорь Дубровин был арестован до 23 декабря, 22 декабря Верх-Исетский районный суд продлил срок его содержания под стражей по 27 февраля 2024 года. Защитник подсудимого подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. В январе 2024 года Дубровина выпустили из СИЗО под запрет определенных действий.

Напомним, в Екатеринбурге Игорь Дубровин работал заместителем областного министра строительства и директором Водоканала. Одна из последних его должностей на Урале – директор АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», он занимал ее с 2019 года. Организация была создана специально для строительства нового зала филармонии по проекту бюро Захи Хадид.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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