В Екатеринбурге начали судить бывшего замминистра за хищение на гособоронзаказе

Академический районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина и бывшего директора ООО «Омега-Строй» Вадима Пономарева, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе суда, по версии обвинения, подсудимые похитили 63 млн рублей из аванса по договору государственного оборонного заказа. Речь шла о строительстве объектов в городе Орске Оренбургской области. Уголовное дело находится в производстве судьи Евгении Здор. Следующее заседание состоится завтра, 30 января.

Как уже писал «Новый День», эпизоды уголовного дела относятся к периоду, когда Игорь Дубровин работал в должности руководителя Регионального управления заказчика капитального строительства Приволжско-Уральского военного округа (РУЗКС ЦВО)

Экс-чиновника задержали 14 декабря 2023 года в Забайкалье, где он в то время исполнял обязанности зампреда правительства. 16 декабря 2023 года Игорь Дубровин был арестован до 23 декабря, 22 декабря Верх-Исетский районный суд продлил срок его содержания под стражей по 27 февраля 2024 года. Защитник подсудимого подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. В январе 2024 года Дубровина выпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Уголовное дело несколько раз передавалось из одного суда в другой, пока не оказалось в Академическом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube