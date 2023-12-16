Бывший замминистра строительства арестован на 10 суток

Бывший замминистра строительства Свердловской области, экс-начальник УКСа Игорь Дубровин помещен под стражу.

Сегодня Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал его до 23 декабря. Как сообщили в пресс-службе суда, решение может быть оспорено в течение трех суток.

Как уже сообщал «Новый День», Игоря Дубровина задержали 14 декабря в Забайкалье. По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, бывший чиновник подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере в тот момент, когда работал в Екатеринбурге. «Следователями ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество. Фигурант дела самолетом доставлен в Екатеринбург и в настоящее время принимает участие в следственных действиях. По месту его жительства и работы проведены обыски», – рассказал Горелых.

В Екатеринбурге Игорь Дубровин работал заместителем областного министра строительства и директором Водоканала. Одна из последних его должностей на Урале – директор АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», он занимал ее с 2019 года. Организация была создана специально для строительства нового зала филармонии по проекту бюро Захи Хадид.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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