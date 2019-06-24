Директор Водоканала Игорь Дубровин ушел в отставку

В МУП «Водоканал» вновь сменился руководитель. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу пост директора покинул Игорь Дубровин, проработавший в этой должности три месяца. Информацию подтвердили в пресс-службе предприятия. Предполагается, что временно исполняющим обязанности руководителя снова будет назначен замдиректора по безопасности Александр Разбойников.

Напомним, это уже третья смена директора в МУП «Водоканал» за последний год. В мае 2018 год после перехода Александра Ковальчика на работу в правительство Свердловской области (сейчас он первый вице-мэр Екатеринбурга) предприятие возглавил Евгений Буженинов. В марте 2019 года Буженинова ненадолго сменил Игорь Дубровин.

Добавим, что гордума Екатеринбурга добивается от мэрии предоставления отчета руководства Водоканала за 2018 год. Доклад несколько раз откладывался, в последний раз его перенесли на осень. Впрочем, самый острый вопрос – информация о строительстве цеха сушки иловых остатков на Химмаше – будет заслушан 2 июля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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