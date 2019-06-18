Депутаты заслушают доклад Водоканала в сентябре

Доклад нового руководства МУП «Водоканал» о планах развития предприятия, который так ждали екатеринбургские депутаты, переносится на сентябрь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в комиссию по горхозяйству поступило письмо от первого вице-мэра Александра Ковальчика. Он попросил перенести вопрос на осеннюю сессию думы в связи с внеплановым отпуском директора Водоканала Игоря Дубровина.

Депутаты согласились, однако попросили представить отчет о строительстве очистных сооружений на Химмаше. Этот проект вызывает множество вопросов у депутатов на протяжении нескольких месяцев. В итоге доклад о работе Южной аэрационной станции будет заслушан 2 июля. Напомним, комиссия по городскому хозяйству будет работать все лето без перерыва на каникулы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.06.19

Екатеринбургские депутаты отклонили проект мэрской реформы по киоскам, опасаясь бунта предпринимателей. / На набережной Исети вырубают 80 деревьев (ФОТО). / Куйвашев о смерти Миронова: за ширмой борьбы с коррупцией скрываются клановые разборки силовиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»