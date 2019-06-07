Депутаты пожаловались на Водоканал: не хочет отчитываться перед ними

Екатеринбургские депутаты ждут отчета МУП «Водоканал» уже несколько месяцев. Однако всякий раз доклад представителя муниципального предприятия переносится.

Как рассказал представитель ЕГД Дмитрий Сергин, первое приглашение в ЕМУП отправили в феврале, однако тогда руководитель «Водоканала» Евгений Буженинов (бывший главный инженер, ставший главой предприятия в мае 2018-го) сначала отправился на больничный, а после – уволился. «Пришел новый руководитель, в суть вопросов погрузился. Наконец-то установили дату отчета – 18 июня. Никогда такого не было, и вот опять... Руководитель, отработав 3 месяца, ушел в отпуск. Что дальше? Увольнение в соответствии с классикой жанра? Бывший руководитель Водоканала, а ныне первый заместитель главы Екатеринбурга, просит перенести отчет на второе полугодие», – написал Сергин в своем фейсбуке.

Отметим, что один из депутатов Екатеринбургской городской думы – Александр Караваев, в прошлом возглавлявший Фонд капремонта Свердловской области, – недавно получил назначение в Водоканале. Он стал первым заместителем директора. Руководит же предприятием бывший заместитель министра строительства Свердловской области Игорь Дубровин, назначенный на пост директора 20 марта этого года. По неподтвержденной информации, в кресле руководителя МУПа он долго не продержится, и сейчас готовятся новые кадровые перестановки, в результате которых директором станет либо Караваев, либо замглавы Водоканала по безопасности Александр Разбойников.

В пресс-службе Водоканала, впрочем, отмечают, что поводов для переноса доклада руководителя предприятия нет. «Пока нет никакой информации о переносе. Все службы доклады запрашивают заранее. В прошлый раз текст доклада был направлен, сейчас тоже. Прогнозировать, что будет 18 июня, наверно, рано», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе МУПа.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.19

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