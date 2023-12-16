Стало известно, почему задержали бывшего уральского чиновника

Бывший заммиистра строительства, начальник УКСа и куратор строительства нового зала филармонии Игорь Дубровин задержан по подозрению в мошенничестве. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

«Фигурант дела самолетом доставлен в Екатеринбург и в настоящее время принимает участие в следственных действиях. По месту его жительства и работы проведены обыски. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», – сообщил СМИ пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Напомним, Игоря Дубровина, который в прежние годы занимал ряд руководящих постов в Свердловской области, задержали 14 декабря в Забайкалье.

В Екатеринбурге Игорь Дубровин работал заместителем областного министра строительства и директором Водоканала. Одна из последних его должностей на Урале – директор АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», он занимал ее с 2019 года. Организация была создана специально для строительства нового зала филармонии по проекту бюро Захи Хадид. Напомним, о громком проекте заговорили еще в 2018 году, и уже тогда было известно, что ради его реализации придется снести стоящий рядом с филармонией жилой пятиэтажный дом. Некоторые жильцы в течение двух лет отказывались съезжать и продавать свои квартиры. Но впоследствии сдались. Летом 2020 года здание было снесено. С тех пор эта площадка пустует. Дубровин покинул проект осенью 2020 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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