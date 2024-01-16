Бывшего замминистра строительства выпустили из СИЗО

Бывшего замминистра строительства и начальника Управления капитального строительства Свердловской области Игоря Дубровина выпустили из СИЗО.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного суда, сегодня меру пресечения экс-чиновнику изменили с содержания под стражей на запрет определенных действий.

Как уже сообщал «Новый День», Игоря Дубровина задержали 14 декабря 2023 года в Забайкалье. Бывший чиновник подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере в тот момент, когда работал в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

16 декабря Игорь Дубровин был арестован до 23 декабря, 22 декабря Верх-Исетский районный суд продлил срок его содержания под стражей по 27 февраля 2024 года. Защитник подсудимого подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Сегодня суд рассмотрел материалы дела и изменил меру пресечения.

Напомним, в Екатеринбурге Игорь Дубровин работал заместителем областного министра строительства и директором Водоканала. Одна из последних его должностей на Урале – директор АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», он занимал ее с 2019 года. Организация была создана специально для строительства нового зала филармонии по проекту бюро Захи Хадид.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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