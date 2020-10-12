На место осужденного депутата пришел бывший замминистра

Игорь Дубровин, до недавнего времени возглавлявший АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», с 12 октября назначен на должность директора ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области», государственного застройщика региона. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе ЦРСКИ. Одновременно с этим Игорь Дубровин в составе Наблюдательного совета Центра займется стратегическими вопросами организации, реализующей проекты развития социальных объектов области, важнейший из которых – строительство нового Концертного зала Свердловской филармонии. Добавим, что еще раньше Игорь Дубровин был заместителем министра строительства.

На должность генерального директора «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» назначен Дмитрий Брюхов. По окончании Свердловского юридического института работал федеральным судьей. С 2006 года – в строительной сфере на руководящих должностях. В период с 2010 по 2019 год работал в военно-строительном комплексе Министерства обороны России. В АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» Дмитрий Брюхов работает с момента основания организации, занимал должность директора по правовым вопросам.

В последнее время УКСом руководил Павел Азанов, а до него – депутат ЕГД Олег Кагилев. В августе 2018 года губернатор Евгений Куйвашев отстранил Кагилева от должности, пояснив, что к чиновнику есть вопросы у правоохранительных органов. В марте 2020 года Олег Кагилев был признан виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере и осужден на семь лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности на гражданской и муниципальной службе в течение пяти лет. После рассмотрения апелляции приговор остался без изменений.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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