Дом, мешающий строительству филармонии, разберут вручную

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало акт историко-культурной экспертизы дома, который мешает строительству нового зала филармонии. Пятиэтажку на Карла Либкнехта, 40, будут разбирать вручную.

Исследование проводил историк ГКБУК «Пермский краевой научнопроизводственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» Александр Киселев. Согласно документу, перед демонтажом пятиэтажки следует разобрать переход между домом и филармонией. Затем необходимо снести семь гаражей у здания, демонтировать наружные и внутренние сети и пять этажей дома – вручную. Разбирать руками по элементам будут кровлю, карнизы, перекрытия, кирпичную кладку третьего, четвертого и пятого этажей. А второй и первый этажи разрушат экскаватором.

Такая аккуратность необходима, чтобы не разрушить объекты культурного наследия близ жилого дома, в том числе филармонию. Эксперт указал, что требуется исключить работы «ударным, вибрационным или иным способом близ объекта, способным нанести вред объектам культурного наследия» и организовать постоянный мониторинг за ценными зданиями и состоянием грунта.

Снести дом на Карла Либкнехта, 40, должны не позднее августа, говорили ранее в пресс-службе АНО «Центр развития социально-культурных инициатив». 14 ноября 2019 года в спорном доме было продано последнее жилое помещение. Владелице трехкомнатной квартиры предложили выкупить жилье за 18 млн рублей. А 15 ноября в Государственном Эрмитаже, в рамках Международного культурного форума состоялась презентация нового концертного зала Свердловской филармонии от архитектурного бюро Захи Хадид. Новый зал должен быть построен к 2023 году.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 11.02.20

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